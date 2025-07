Al centro c’è la dimensione comunitaria e relazionale dell’abitare: in questi giorni iniziano ad aprirsi le porte delle 64 abitazioni destinate ad accogliere oltre 120 persone al Villaggio degli Sposi, a Bergamo. La Giunta Carnevali sigla la convenzione tra Comune di Bergamo e Abitare Condividere società cooperativa edilizia, che permette l’introduzione di quattro nuovi spazi di natura sociale- ambulatorio medico e infermieristico; case ad uso sociale, palestra e sala polivalente. Spazi che faranno parte del progetto “ Generavivo ” di Namasté società cooperativa sociale ed È.one abitare generativo, in cui le due società creeranno una nuova modalità di vivere in cui i valori fondamentali sono la libertà , la partecipazione, l’accoglienza e la cura dell’ambiente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - “Generavivo”: 64 abitazioni dove la convivenza diventa antidoto alla solitudine