Gegia a tutto campo | Falsa principessa su Italia1 e tante risate su Rai2

Un mese di agosto all‚Äôinsegna del divertimento e dell‚Äôimprovvisazione.¬† Gegia ¬†torna in tv con due appuntamenti destinati a scatenare tante risate: la saga comica ‚ÄėDin Don‚Äô,¬†in onda in prima serata su Italia1 il 3¬†e il 10 agosto, e da Ferragosto su Rai2 per quattro seconde serate. Ed √® proprio nella puntata di domenica 10 agosto di ‚ÄėDin Don‚Äô che¬† Gegia ¬†irrompe nei panni di Jasmin, una falsa principessa araba, con tanto di accento sofisticato e travestimento, ma con chiari obiettivi da raggiungere a ogni costo. ‚ÄúUna fiction assai divertente¬†con comici molto¬†bravi come Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti e Crisula Stafida, affiancati per l‚Äôoccasione da Massimo Ceccherini‚ÄĚ, sottolinea¬† Gegia ¬†a LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

