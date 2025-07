Gb riconoscerà a settembre lo Stato di Palestina

Il governo britannico di Keir Starmer è pronto ad anticipare a settembre il suo impegno a riconoscere formalmente lo Stato di Palestina se Israele non accetta un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. E' quanto emerge da una riunione straordinaria del consiglio dei ministri, richiamato oggi dalla ferie estive per discutere di una bozza di piano europea, delineata dal Regno Unito con Francia e Germania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gb riconoscerà a settembre lo Stato di Palestina

In questa notizia si parla di: stato - settembre - palestina - riconoscerÃ

Papa Leone XIV era stato in Campania in settembre: a Montoro in Irpinia per il Santo Patrono - MONTORO (AV), 8 MAGGIO – È vivo il ricordo della visita in Irpinia di Papa Leone XIV, allora cardinale Robert Francis Prevost, avvenuta lo scorso 7 settembre 2024.

Ieri in Campania: eletto Leone XIV, il nuovo Papa è stato in Irpinia lo scorso settembre - Tempo di lettura: 3 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 8 maggio 2025. Avellino – È stato eletto al quarto scrutinio il nuovo Pontefice, Leone XIV: Papa Robert Francis Prevost, primo nordamericano nella storia della Chiesa cattolica.

È stato approvato il calendario venatorio, via libera alla caccia dal primo settembre - «La giunta regionale dell’Abruzzo ha dato il via libera al calendario venatorio per la stagione 2025/2026, che stabilisce l’inizio dell'attività venatoria il primo settembre e la conclusione a fine gennaio».

La Francia riconoscerà lo Stato della Palestina a settembre. Dieci Paesi dell'Ue hanno già compiuto questo passo, con la Svezia in testa come primo Stato membro a farlo ? https://l.euronews.com/BYU #EuropeInMotion Vai su X

Emmanuel Macron ha scritto in un post su X che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina, aggiungendo che l’annuncio formale ci sarà il prossimo settembre durante l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il Presidente francese ha scritto che la decision Vai su Facebook

Guerra M.O.: Gb riconoscerà a settembre lo Stato di Palestina. LIVE; Gb riconoscerà a settembre lo Stato di Palestina; Gb riconoscerà a settembre lo Stato di Palestina.