Gb pronta a riconoscere Stato Palestina

18.30 Il governo britannico di Keir Starmer √® pronto ad anticipare a settembre il suo impegno a riconoscere formalmente lo Stato di Palestina se Israele non accetta un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. E'quanto emerge da una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri, richiamato dalle ferie estive per discutere di una bozza di piano europeo, delineata dal Regno Unito con Francia e Germania. Gb partecipa da oggi ai lanci aerei di aiuti su Gaza ma non bastano, avverte Starmer. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Napoli, in consiglio comunale Pd, M5s e Avs portano mozione per riconoscere Stato di Palestina - Tempo di lettura: 3 minuti ‚ÄúRiconoscere la Palestina quale Stato democratico e sovrano‚ÄĚ. Lo chiede una mozione all‚Äôordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Napoli, convocato per il 23 maggio.

Trump pronto a riconoscere lo Stato della Palestina, Usa: "Al via aiuti umanitari a Gaza senza Israele"; cala il gelo con Neatnyahu - Il Presidente Usa dal 13 maggio in visita in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti annunciano un piano di distribuzione degli aiuti ma senza Israele.

"Trump potrebbe riconoscere la Palestina come Stato". Poi arriva la smentita - Prima di partire per la sua missione in Arabia Saudita Donald Trump ha assicurato che avrebbe fatto un "grande annuncio" sul Medio Oriente.

