Gaza oltre 100 morti per i nuovi raid israeliani Chiese Gerusalemme | basta attacchi

Oltre 100 i morti a Gaza per i nuovi raid israeliani. Le chiese cristiane di Gerusalemme chiedono che cessino gli abusi dei coloni. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, oltre 100 morti per i nuovi raid israeliani. Chiese Gerusalemme: basta attacchi

In questa notizia si parla di: gaza - oltre - morti - raid

Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 60 morti" | Idf ordina di evacuare i porti dello Yemen gestiti dagli Houthi - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Gaza in sofferenza, dramma umanitario. Oltre 60 morti nell’ultimo raid israeliano - Continuano la sofferenza di Gaza. Un dramma umanitario senza fine. Oltre 60 morti nell’ultimo raid israeliano The post Gaza in sofferenza, dramma umanitario.

Susan Sarandon e Mike Leigh e oltre 600 personalità firmano una lettera aperta che chiede alla BBC di trasmettere il documentario sui medici di Gaza - La vincitrice dell’Oscar Susan Sarandon, l’acclamato regista Mike Leigh e la direttrice di Channel 4 Lindsey Hilsum sono tra le oltre 600 personalità che hanno firmato una lettera aperta per sollecitare la BBC a trasmettere il documentario “Gaza: Medics Under Fire”.

Oltre 20 morti nei raid su Gaza. Alcuni Paesi Ue chiedono provvedimenti contro Israele. Herzog entrato a Gaza Vai su X

Un raid israeliano sulla striscia di Gaza ha colpito la chiesa della Sacra Famiglia. Ci sarebbero due morti e 6 feriti gravi mentre padre Gabriel Romanelli, il parroco, sarebbe rimasto leggermente ferito ad una gamba. Oltre che dalla premier parole di condanna Vai su Facebook

Gaza, Hamas: Oltre 60mila palestinesi uccisi. Onu: In corso carestia. Starmer: Cessate il fuoco o a settembre riconosciamo la Palestina; Proseguono i raid israeliani a Gaza. Hamas Oltre 60.000 palestinesi morti dal 7 ottobre; L'Oms: A Gaza la fame uccide come le bombe - Tajani:Bisogna convincere Netanyahu a concludere questa stagione di guerra e arrivare a un cessate il fuoco.

Gaza, raid israeliano sul campo profughi di Nuseirat: 30 morti. L'Olanda dichiara Ben-Gvir e Smotrich persone non grate - Il ministero della Salute di Gaza controllato da Hamas afferma che dall'inizio della guerra con Israele il 7 ottobre 2023 sono stati uccisi nella Striscia 59. Come scrive ilmattino.it

Gaza, raid Idf su campo profughi di Nuseirat e spari su palestinesi presso centro distribuzione aiuti GHF a Netzarim, 34 morti - VIDEO - I raid dell'Idf hanno colpito il campo profughi di Nuseirat oltre ad altre aree come Khan Younis e Gaza City. Si legge su informazione.it