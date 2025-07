(Adnkronos) – Almeno 34 palestinesi sono rimasti uccisi dall’alba in operazioni israeliane nella Striscia di Gaza. E’ quanto denunciano fonti degli ospedali dell’enclave palestinese citate dalla tv satellitare al-Jazeera. In precedenza l’emittente, sull base di informazioni avute da fonti mediche dell’Al-Awda Hospital, aveva riferito di almeno 30 palestinesi morti in raid israeliani a nord di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gaza, “nuovi raid: dall’alba almeno 34 morti”. Olanda vieta ingresso a ministri israeliani