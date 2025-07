Gaza la facoltà di Ingegneria della Sapienza condanna il massacro | Sospendere gli accordi con Israele

In una delibera datata 10 luglio l’’assemblea della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Roma La Sapienza si è espressa sul conflitto in Medioriente. L’istituzione “ condanna con fermezza il massacro di civili, di operatori sanitari e giornalisti” e si impegna “promuovere un dibattito all’interno della propria comunità, coinvolgendo attivamente i propri docenti, studenti e personale tecnico amministrativo nella definizione di iniziative concrete a supporto della popolazione palestinese”, a partire dalla mozione approvata dal Senato Accademico lo scorso 13 maggio, quando l’organismo aveva dichiarato il proprio “sdegno per l’escalation militare israeliana a Gaza”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, la facoltà di Ingegneria della Sapienza condanna il massacro: “Sospendere gli accordi con Israele”

