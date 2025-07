Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar critica i media internazionali che a suo dire “mentono” quando parlano della situazione a Gaza. “E’ chiaro che dopo quasi due anni di guerra la situazione è difficile. Ma c’è una menzogna. E la menzogna è la politica di fame, alla quale collaborano i media internazionali, compresa la BBC “, ha detto Sa’ar in conferenza stampa a un giornalista che ha provato a replicare. “E non mi interrompa. Lei ha fatto una domanda. Io la rispetto. E ora è il mio turno di rispondere alla sua domanda. La realtà è esattamente l’opposto, perché stiamo lavorando molto duramente in circostanze molto complicate, dall’inizio della guerra fino ad oggi, per facilitare l’ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza”, ha aggiunto il ministro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, il ministro degli Esteri israeliano Sa'ar: "I media mentono, compresa la BBC"