Gaza il governo Netanyahu valuta l’occupazione totale | Mossa per evitare che l’ultradestra lasci il governo

“ Occupazione militare totale ” o assedio stretto su alcuni centri urbani covi di Hamas. Sono due delle opzioni alle quali, secondo i media, il governo di Benjamin Netanyahu sta lavorando per il futuro della Striscia di Gaza. La rete tv Channel 12, ripresa dal Times of Israel, ha riferito che le due opzioni sono state all’ordine del giorno della riunione ristretta del gabinetto per la sicurezza nella quale ieri il premier ha riunito alcuni ministri. Un assedio comporterebbe il blocco degli aiuti, poco dopo che nei giorni scorsi Tel Aviv ha annunciato che avrebbe consentito l’ingresso di maggiori quantitĂ di derrate alimentari nell’enclave. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, il governo Netanyahu valuta “l’occupazione totale”: “Mossa per evitare che l’ultradestra lasci il governo”

