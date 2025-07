Garlasco la clamorosa rissa in tv tra Lovati e De Rensis stravolge il quadro

Nella puntata di Filorosso andata in onda lunedì 28 luglio su Rai 3 e condotta da Monica Moreno, il delitto di Garlasco è stato il perno assoluto del dibattito, ma più delle analisi tecniche a fare notizia è stato il durissimo scontro tra Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, e Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi. Un confronto dai toni accesi che ha mostrato come il fragile equilibrio tra le parti sia ormai saltato del tutto. Già , la "pax" tra i due ora è morta e sepolta. Gli atteggiamenti e i toni concilianti che avevano mostrato fino a ieri definitivamente archiviati. A far esplodere la tensione è stata la questione della consulenza sull’impronta 33, che secondo la difesa Stasi potrebbe essere stata lasciata da una mano sudata e leggermente insanguinata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, la clamorosa rissa in tv tra Lovati e De Rensis stravolge il quadro

"Ritengo che sulla scena fosse presente più di una persona, con ruoli diversi, però le mie idee, che ovviamente ho, me le tengo strette" Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi

