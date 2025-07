Le tracce genetiche, le impronte, il "linguaggio" del sangue sulla scena del crimine: il delitto di Garlasco fa discutere opinione pubblica ed esperti mentre la procura di Pavia indaga nuovamente sull'omicidio di Chiara Poggi nel 2007. Secondo Enrico Manieri, esperto di balistica e di blood pattern analysis e¬†consulente tecnico in vari processi, √® evidente che c'era "un secondo assassino sulla scena dell'omicidio". I motivi? Per esempio nella casa non c'era solo¬†l'impronta di una scarpa Frau numero 42, con la suola a pallini, ma anche di un'altra calzatura. "Davanti alla porta a libro che immette sulla scala della taverna di casa Poggi, √® possibile rilevare delle tracce che non sono di una scarpa con la suola non a pallini ma a risalti rettangolari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, il blood analyst è sicuro: "Due assassini". Le prove alla base della tesi