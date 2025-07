Gabbia ripensa al gol nel derby | Un momento magico l’obiettivo per quest’anno è…

Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, si è espresso così in vista della prossima stagione, ricordando il suo gol decisivo nel derby contro l’Inter. Matteo Gabbia, difensore centrale classe 1999 del Milan, è tornato a parlare di uno dei momenti piĂą significativi della scorsa stagione: il gol vittoria nel derby d’andata contro l’ Inter, segnato nei minuti finali. In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha definito quell’episodio come un sogno realizzato e una memoria indelebile della sua carriera, sottolineando quanto lo riguardi spesso con emozione. Gabbia ha poi ricordato anche la stagione dello scudetto rossonero, vissuta da protagonista all’interno di un gruppo che ha definito compatto e unito. 🔗 Leggi su Internews24.com

