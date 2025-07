Future Hits Live 2025 nel cast dell’Arena anche Blanco Bresh Lucio Corsi Gaia

Nuovi nomi si aggiungono alla line up del Future Hits Live 2025 all’Arena di Verona, gli ultimi biglietti rimasti. Il Future Hits Live 2025 ritorna martedì 2 settembre nell’incantevole Arena di Verona. Altri grandi artisti si aggiungono al cast che salirà sul palco: Blanco, Bresh, Chiamamifaro, Chiello, Clara, Ele A, Emis Killa, Francesca Michielin, Gaia, Golden Years Con Ariete E Lorenzza, Lucio Corsi, Mida, Rhove, Rkomi, Rose Villain, Sangiovanni, Sarah Toscano, Serena Brancale, Tananai, The Kolors. Gli ultimi biglietti sono disponibili su TicketOne. Dopo il debutto nell’estate del 2022, il Future Hits Live si è affermato come un evento imperdibile per la musica dal vivo in Italia, diventando un appuntamento fisso che segna l’inizio della stagione estiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Future Hits Live 2025, nel cast dell’Arena anche Blanco, Bresh, Lucio Corsi, Gaia

