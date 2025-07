Furbetti dei rifiuti a Monreale | beccati dalle telecamere mentre scaricano l’immondizia

Monreale – Il Comando di Polizia Municipale di Monreale intensifica la lotta contro l’abbandono selvaggio dei rifiuti sul territorio comunale. Nonostante i continui appelli al rispetto dell’ambiente e le campagne di sensibilizzazione, si registra ancora un persistente fenomeno di smaltimento illecito, con grave danno al decoro urbano e all’igiene pubblica. In risposta a questi atti . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - “Furbetti dei rifiuti” a Monreale: beccati dalle telecamere mentre scaricano l’immondizia

Meno furbetti dei rifiuti con le fototrappole - Quello dell’abbandono illegale dei rifiuti è un fenomeno che, nonostante gli appelli di istituzioni, associazioni ambientaliste, Polizia locale, aziende che si occupano di lavorazione di rifiuti e soprattutto tantissimi cittadini, sembra non conoscere fine.

Sondrio contro i furbetti dei rifiuti: multati in otto - Nei giorni scorsi, a seguito delle numerose segnalazioni giunte in Comune, la polizia locale ha attivato una serie di controlli per verificare i depositi indiscriminati e disordinati di diverse tipologie di rifiuti.

Sos rifiuti, riattivate le telecamere. Una multa al giorno ai furbetti. FdI: "Qui zona franca per incivili" - Le telecamere del Comune ricominciano a multare i furbetti (o meglio, maleducati) dei rifiuti. Dopo un lunghissimo stop legato al cambio di gestore del servizio, periodo nel quale è toccato alle guardie ambientali cercare di far rispettare le regole a fronte di una situazione oggettivamente sempre più complicata dal punto di vista del decoro urbano, i dieci impianti di videosorveglianza che costano ogni anno 40mila euro al Municipio hanno ripreso a sanzionare nelle scorse settimane.

Abbandono rifiuti, cittadina beccata dalle telecamere in piazzetta Arancio; Monreale, al conferimento selvaggio dei rifiuti partecipano pure i "fantasmi"

Guerra ai “furbetti” dei rifiuti: Monreale installa sette nuove fototrappole - Il Comune ha investito nell'acquisto di sette nuove fototrappole di ultima generazione per rafforzare la lotta contro questo fenomeno di incivi ... informazione.it scrive

Lasciano i documenti fra i sacchi. Denunciati i “furbetti“ dei rifiuti - C’è chi abbandona i rifiuti lascinadoci dentro i propri documenti, c’è chi gli dà fuoco, chi genera piccole discariche. Come scrive msn.com