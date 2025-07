Fumetti di guerra | Volto poco noto della memoria

ALBAREDO (Sondrio) "Sarà un’occasione unica per conoscere un volto poco noto della nostra memoria collettiva". Parola di Luca Villa, collezionista e curatore de “I Fumetti Italiani in Guerra (1940-1945): una mostra unica ad Albaredo per San Marco (Sondrio) per raccontare “La Storia attraverso le nuvolette“, esposizione visitabile da sabato al 17 agosto alla Sala Convegni della Porta del Parco Albaredo per San Marco. I fumetti, dunque, quale insolita ma affascinante lente attraverso la quale leggere uno dei periodi più drammatici della nostra storia. Ai visitatori si propone un viaggio tra riviste, strisce e pubblicazioni illustrate prodotte in Italia durante il periodo bellico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

