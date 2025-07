Fuga dopo la laurea arriva l’estradizione di Cavallari | andrà in cella a Roma

Ancona, 29 luglio 2025 – Andrea Cavallari è pronto a fare le valigie. Non certo per altre vacanze come avrebbe voluto lui, ma dal carcere di Barcellona a Roma (non è ancora certo se a Rebibbia e o Regina Coeli) dove verrà ’parcheggiato’ in attesa di conoscere la destinazione finale. L’ex latitante della strage di Corinaldo, 26enne di Bomporto, verrà estradato in Italia domani. Considerando che è stato catturato lo scorso 17 luglio a Lloret de Mar (Spagna), dopo due settimane di latitanza dal carcere di Bologna, si capisce bene che i tempi dell’estradizione sono stati molto celeri. Il suo caso ha infatti scosso molto l’opinione pubblica italiana, ma soprattutto ha catalizzato le massime attenzioni istituzionali per le modalità con le quali è maturata la fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fuga dopo la laurea, arriva l’estradizione di Cavallari: andrà in cella a Roma

