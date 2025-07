Frendrup Inter idea principale a centrocampo? I nerazzurri osservano il danese del Genoa

Frendrup Inter, l’interesse nerazzurro cresce: osservazioni in corso sul centrocampista del Genoa, ma nessuna offerta. L’ Inter è concentrata sulla trattativa per Ademola Lookman, ma i dirigenti nerazzurri stanno parallelamente valutando possibili innesti a centrocampo per completare la rosa a disposizione di Cristian Chivu, che punta su una squadra duttile, intensa e imprevedibile. Uno dei nomi che sta circolando con maggiore frequenza negli ultimi giorni è quello di Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001 in forza al Genoa. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, l’Inter sta seguendo con attenzione il giocatore, che ha impressionato nella passata stagione per corsa, aggressività e capacità di interpretare più ruoli in mediana. 🔗 Leggi su Internews24.com

