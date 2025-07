Freedom Flottilla il militante barese Tony Lapiccirella verso il rientro in Italia | verrà rilasciato

È stata anticipata a oggi, lunedì 29 luglio, la partenza di Tony Lapiccirella, uno dei due attivisti italiani presenti a bordo della nave Handala della Freedom Flottilla, abbordata in acque internazionali dai militari israeliani mentre tentava di raggiungere Gaza nella notte tra sabato e domenica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: freedom - flottilla - tony - lapiccirella

Attacco alla Freedom Flottilla, l’attivista italiano che stava per imbarcarsi: “Nessuno Stato ha condannato. Serve un’indagine internazionale” - “Chiediamo un’investigazione internazionale sull’attacco che abbiamo subito”. Simone Zambrin è un attivista italiano di 25 anni che si sarebbe dovuto imbarcare sulla nave umanitaria della Freedom Flotilla Coalition, per portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza.

Gaza, Greta Thunberg a Catania con Freedom Flottilla: “Continuare a protestare contro genocidio” - Per Gaza, anche Greta Thunberg è a Catania per la partenza di Freedom Flottilla, il veliero diretto nella Striscia di Gaza per rompere l’assedio, per denunciare il blocco israeliano e fornire aiuti di emergenza alla popolazione civile.

Gaza, a Catania bandiere palestinesi alla partenza di Freedom Flottilla - A Catania decine di persone alla partenza di Freedom Flottilla, il veliero diretto verso le acque basse della Striscia di Gaza, per rompere l’assedio, per denunciare il blocco israeliano e fornire aiuti di emergenza alla popolazione civile.

“Abbiamo appena ricevuto il verdetto del tribunale israeliano che afferma che la custodia e la deportazione di Tony Lapiccirella sono legittime” Le parole del team legale di Freedom Flotilla Coalition a Fanpage.it. La nave Handala è stata fermata tra sabato e d Vai su Facebook

La sfida del barese Tony Lapiccirella e della Freedom Flotilla: la Handala a un passo da Gaza con la bandiera di One Piece Vai su X

Freedom Flottilla, il militante barese Tony Lapiccirella verso il rientro in Italia: verrà rilasciato; La sfida del barese Tony Lapiccirella e della Freedom Flotilla: la Handala a un passo da Gaza con la bandiera di One Piece; Freedom Flottilla, il militante barese Tony Lapiccirella verso il rientro in Italia: verrà rilasciato.

Freedom Flotilla sequestrata in Israele, il padre di Tony Lapiccirella: “Mio figlio rifiuta il rimpatrio volontario” - Ieri notte l'imbarcazione della Freedom Flotilla Coalition è stata intercettata in acque internazionali dall'esercito israeliano, tutto l'equipaggio è ... Scrive fanpage.it

Freedom Flotilla sequestrata, udienza per Lapiccirella: “Per il tribunale israeliano detenzione legittima” - “Abbiamo appena ricevuto il verdetto del tribunale israeliano che afferma che la custodia e la deportazione di Tony Lapiccirella sono legittime”, spiega ... Scrive fanpage.it