Frassinoro gioia grandissima I rigori alle fine? Ero tranquillo

"Zero tituli" con le lettere nere e verdi. E’ lo striscione che i tifosi del Frassinoro hanno appeso domenica notte sul ponte che collega il capoluogo alla frazione Romanoro, battuta ai rigori nella finalissima del 52esimo Torneo della Montagna del Csi di Modena. Un epilogo identico a quello di 17 anni fa, giorno dell’ultimo trionfo dei neroverdi, che ora con 5 trofei si sono portati a -1 dal Montecreto primo nell’albo d’oro. Una notte di festa quella vissuta dalla squadra di mister Alberto Caprara che ha chiuso il torneo da imbattuta. "E’ stata una gioia grandissima - le sue parole - soprattutto per le tante persone che sono venute a seguirci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Frassinoro, gioia grandissima. I rigori alle fine? Ero tranquillo"

