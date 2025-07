Francesca Michielin a Brugnato per le Summer Nights Una serata tra musica dal vivo e racconti

La Spezia, 29 luglio 2025 – Tutto pronto per il quarto appuntamento con Summer Nights – Radio Subasio Music Club, la rassegna musicale del Brugnato 5Terre Outlet Village. Sabato 2 agosto, alle 21.00, salirà sul palco Francesca Michielin, tra le voci più amate e versatili della scena italiana. Cantautrice, polistrumentista, Michielin proporrà una selezione dei suoi brani più noti. Da Nessun grado di separazione a Io non abito al mare, passando per Cigno nero, Vulcano, Fulmini addosso e i successi più recenti. Classe 1995, Francesca Michielin si è fatta conoscere dal grande pubblico nel 2011, vincendo la quinta edizione di X-Factor. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Francesca Michielin a Brugnato per le Summer Nights. Una serata tra musica dal vivo e racconti

