Francesca Albanese presenta il report su Israele alla Camera | Anche l’Italia è complice

Martedì pomeriggio la relatrice speciale dell’Onu sui Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha presentato alla Camera il suo ultimo report Dall’economia dell’occupazione all’economia del genocidio. Invitata dall’intergruppo parlamentare per la pace tra Israele e Palestina, Albanese ha illustrato il dossier frutto di sei mesi di lavoro, parlando apertamente di genocidio: «Finalmente ho capito perchĂ© questo genocidio, così come l’occupazione che l’ha generato e l’ha sostenuto, non si sia ancora fermato e sia rimasto impunito. PerchĂ© oltre all’ideologia. è anche profitto di troppi e di troppe aziende ». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Francesca Albanese presenta il report su Israele alla Camera: «Anche l’Italia è complice»

