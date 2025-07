Foto di sesso di gruppo in un locale a Genova finiscono in chat di WhatsApp | donna denuncia per revenge porn

La Procura di Genova ha aperto un fascicolo per revenge porn dopo la denuncia presentata da una donna. Lei era stata invitata a una cena con un medico e un notaio e poi la serata si è trasformata in sesso di gruppo: la mattina successiva la vittima ha scoperto che le sue foto erano in piĂą chat di WhatsApp. 🔗 Leggi su Fanpage.it

