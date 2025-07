Fosco Maraini rivive sul palco In scena Il gioco dell’universo

Sarà un vero e proprio viaggio sulle vette della memoria quello che andrà in scena domani sera alle 21 alla Fortezza di Mont’Alfonso a Castelnuovo di Garfagnana, in provincia di Lucca. Sul palco del festival “ Mont’Alfonso sotto le stelle “ arriverà infatti Licia Colò, conduttrice televisiva e voce simbolo della divulgazione ambientale, per una serata speciale dedicata a Fosco Maraini (nella foto), esploratore, antropologo, scrittore e innamorato di queste terre. L’evento – a ingresso libero su prenotazione – si aprirà con il debutto dello spettacolo teatrale ‘ Fosco Maraini – Il gioco dell’universo ’, tratto dall’omonimo libro scritto con la figlia Dacia Maraini, che interverrà in collegamento durante la serata dove non mancheranno testimonianze di amici e parenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fosco Maraini rivive sul palco. In scena “Il gioco dell’universo“

Vita, memoria, passioni. Un evento in ricordo di Fosco Maraini - Per anni aveva esplorato le vette più alte del globo, aveva girato il mondo in lungo e in largo. Alla fine, fu il tetto rosso di una piccola abitazione immersa nel verde, tra il silenzio dei boschi, a catturare la sua attenzione durante un’escursione in età matura.

30 luglio palco di Mont'Alfonso Sotto le Stelle Castelnuovo di Garfagnana Lucca LICIA COLO testimone del progetto e dello spettacolo FOSCO MARAINI IL GIOCO DELL'UNIVERSO.... la scelta piu giusta che potessimo fare. Lei rappresenta al femminile i valori Vai su Facebook

