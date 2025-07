Forza Italia va in Procura nel mirino le spese di rappresentanza di aMo Il Comune chiarisce

Forza Italia rincara la dose sul caso che ha travolto l'Agenzia per la Mobilità e presenta alla Procura della Repubblica un esposto in cui segnala quelle che ritiene essere alcune anomalie nella gestione dei fondi della partecipata, in particolare in relazioni alle più recenti spese di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: forza - italia - procura - spese

Carpi ridiscute la revoca della cittadinanza a Mussolini, questa volta la propone Forza Italia - Tre anni fa, durante la passata consigliatura, fece abbastanza rumore l'esito della votazione del Consiglio Comunale di Carpi sulla revoca alla cittadinanza onoraria a Benito Mussolini.

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - FRIULI VENEZIA GIULIA - Ora è ufficiale. Si è aperta ieri (18 maggio) nel corso della verifica di maggioranza, la crisi politica nel centrodestra che governa la Regione.

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica - La frase che conta è il riferimento anagrafico. «Io ho 56 anni, mio padre è entrato in politica a 58», dice Pier Silvio Berlusconi, e dunque: due anni di tempo per un possibile bis, perfetta.

Oggi, 18 Luglio 2025, La Procura della Repubblica di Palermo ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro l’assoluzione in primo grado di Matteo Salvini, ex ministro dell’Interno, oggi Vicepremier e ministro ai Trasporti, imputato di rifiuto d’atti d’uffici Vai su Facebook

Forza Italia va in Procura, nel mirino le spese di rappresentanza di aMo. Il Comune chiarisce; Piazza per l'Europa, Gasparri ha inviato un esposto in Procura sulle spese di Gualtieri; Open Arms, procura fa ricorso. Meloni con Salvini: Surreale accanimento.

Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini - Politica: Gli esponenti azzurri hanno voluto accendere i riflettori su tre elementi che vedono al centro l ex segretario provinciale Pd Reggianini. Riporta lapressa.it

Scandalo Amo, Maria Grazia Modena si complimenta per l'esposto in Procura firmata da Forza Italia con Platis - Politica: Ne esce male anche Mezzetti: avrebbe avuto il dovere di ricorrere immediatamente al Commissariamento di Amo ... Come scrive lapressa.it