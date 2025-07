Forza Italia si rilancia | Via a una nuova fase

"Volontà condivisa all’interno del partito di avviare una fase di rilancio forte, strutturata e partecipata". E’ l’obiettivo della segreteria regionale di Forza Italia Umbria, emersa ieri in un incontro a Perugia. Erano presenti Andrea Romizi, segretario regionale di Forza Italia Umbria, Roberto Morroni, responsabile regionale del dipartimento formazione e tra i firmatari della mozione presentata alle segreterie provinciali e regionale di cui è stato approvato il dispositivo a seguito di un "costruttivo dibattito interno ", Laura Pernazza, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale e presente anche in rappresentanza del segretario provinciale di Terni Stefano Fatale, e Fiammetta Modena, segretario provinciale di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Forza Italia si rilancia: "Via a una nuova fase"

