Fortitudo Bologna | la prima giornata di A2 sul campo di Roseto

Bologna, 29 luglio 2025 – Giornata di date ufficiali sul proscenio della serie A2 20252026, con la divulgazione del calendario della prima giornata di regular season che vedrà la Fortitudo di coach Attilio Caja impegnata il 21 settembre in trasferta sulle doghe di Roseto. Gli altri incontri saranno Blu Bergamo-Pesaro, Juvi Cremona-Forlì, Libertas Livorno-Cento, Urania Milano-Rimini, Rieti-Avellino, Ruvo di Puglia-Brindisi, Scafati-Mestre, Torino-Cividale e Verona-Pistoia. Domani alle 12 verrà invece ufficializzato il resto dell’agenda che impegnerà le 20 squadre della serie cadetta fino a domenica 26 aprile 2026 (il girone d’andata si chiude il 28 dicembre): come già annunciato nelle scorse settimane, il campionato sarà preceduto dalla Supercoppa del 13-14 settembre (potrebbe essere il PalaDozza il campo di gioco che vedrà di fronte le semifinali Fortitudo-Rimini e Forlì-Cividale) e si interromperà in occasione della Coppa Italia (13-15 marzo) e della finestra Fiba per le Nazionali dell’1 marzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

