Dal Cavallino al Grifo, dal ‘Città di Arezzo’ al ‘Renato Curi’ di Perugia, con girone di ritorno a sequenza simmetrica. Sono stati elaborati, ieri, sui canali social della Lega Pro, i calendari dei tre raggruppamenti (da 20 squadre ciascuno) che comporranno l’eterogeneo panorama della serie C. È un giro d’Italia in 38 tappe quello che attende il Forlì, al rientro nel calcio che conta dopo 8 anni di ‘cattività’ nei dilettanti. Stanti i lavori in corso per adeguare il vetusto ‘ Morgagni ’ alla nuova categoria, il club di viale Roma ha chiesto e ottenuto di iniziare in trasferta, venendo ovviamente accontentato come accade in questi casi E sarà un battesimo di fuoco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, partenza da brividi. Subito Arezzo e Ravenna