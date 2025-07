Forchia l’opposizione attacca | Dissesto inventato finanza creativa Ora è tutto nei vostri atti

Tempo di lettura: 5 minuti Un intervento durissimo, articolato e senza sconti quello del gruppo consiliare d’opposizione “Per Forchia”, che ha annunciato la propria assenza dal Consiglio Comunale convocato per la convalida del rendiconto 2024 e del ricorso al riequilibrio finanziario. Una scelta simbolica ma fortemente politica: “La nostra presenza sarebbe superflua – dichiarano – non vogliamo avallare uno scempio istituzionale”. I consiglieri non usano mezzi termini: “Il sindaco ha bisogno di un nemico per coprire i suoi fallimenti. Dopo aver esaurito le accuse all’opposizione e ai ‘Grandi Vecchi’, a riesumare le vecchie amministrazioni, a vedere complotti ora si aggrappa al pretesto del dissesto finanziario, ma è una messinscena. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

