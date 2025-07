Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio della serie turca, in onda tutti i giorni su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la serie Forbidden Fruit. Continuano i problemi per Yildiz, che con Ender in casa, ha vita tutt'altro che facile; intanto la sorella Zeynep ha anche lei i suoi problemi, con Alihan che sembra sempre più distante. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa succederà . Negli episodi precedenti Ender è tornata a vivere nella villa di Halit, dopo che Erim ha accusato un malore e in ospedale hanno spiegato al padre che il ragazzino stava soffrendo per la separazione dei genitori ma, soprattutto, per la lontananza dalla madre. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 30 luglio: Alihan vede Zeynep con Cem e si ingelosisce