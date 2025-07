Football americano la leggenda di NFL Deion Sanders rivela di avere un tumore alla vescica

La leggenda del football americano e allenatore dei Colorado Buffaloes Deion Sanders ha rivelato di essere affetto da un tipo aggressivo di cancro alla vescica. Il 57enne della Florida è già stato operato e ha intenzione di allenare la sua squadra anche in questa stagione. "Non ho guardato la morte in faccia, ho guardato la vita in faccia. Pensi che stia scherzando quando ti dico che sono un uomo di Dio. Lo sono davvero. Mi è permesso attraversare queste prove e tribolazioni per poter toccare, raggiungere e benedire le persone con le mie parole, con l'energia, con quella cosa che Dio mi ha dato.

Deion Sanders, la leggenda del Football americano ha un tumore L'allenatore dei Colorado Buffaloes: "Non ho guardato la morte in faccia, ho guardato la vita in faccia" Vai su Facebook

