Fondi MOF scuola | situazione ancora bloccata a fine luglio

Il Governo non ha ancora sbloccato i fondi MOF scuola (Miglioramento dell’Offerta Formativa), lasciando in sospeso oltre 847 milioni di euro. Anche luglio sta per concludersi senza alcuna erogazione, mentre le scuole attendono con urgenza queste risorse fondamentali per retribuire il personale. Senza i fondi MOF, impossibile pagare i compensi accessori Le istituzioni scolastiche non . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: fondi - scuola - luglio - situazione

Valditara a Salerno: "Aumentati i fondi per la scuola, pronti a rinnovare i contratti" - "Il governo sta facendo la sua parte per cambiare radicalmente la scuola, per dare un futuro ai nostri giovani.

"Chi fermerà la musica", il concerto raccolta fondi per la Scuola dell'infanzia S. Maria Lauretana - Venerdì 16 maggio al Teatro Tiffany di Forlì si tiene il concerto-raccolta fondi “Chi fermerà la musica”, promosso a sostegno della Scuola dell’Infanzia S.

Campo scuola Casagrande: “Impianto ancora inutilizzabile, fondi Pnrr a rischio” - Due anni di parole, zero risultati. Il sindaco Bandecchi aveva promesso in campagna elettorale che il Campo Scuola Casagrande sarebbe stato riaperto in sei mesi.

Il 24 luglio 2023 la tempesta devastò case, scuole e raccolti. Oggi a Mortegliano, Talmassons e Lestizza si contano i lavori completati grazie ai fondi regionali e statali. Riccardi: «Una prova di maturità e solidarietà » Vai su Facebook

Compensi docenti e ATA, mancano ancora i Fondi MOF per i pagamenti. Anquap sollecita il Ministro Valditara Vai su X

Compensi docenti e ATA, mancano ancora i Fondi MOF per i pagamenti. Anquap sollecita il Ministro Valditara; Fondi MOF non ancora assegnati alle scuole: impossibile pagare i compensi accessori; Aperte le candidature a EduCare: contributi alle scuole per realizzare progetti.

Fondi MOF, Anquap sollecita il Ministro Valditara, mancano ancora i fondi per i compensi al personale scolastico: “Situazione oggettivamente inconcepibile” - A fine luglio, le scuole italiane continuano ad attendere l'erogazione dei fondi per il miglioramento dell'offerta formativa, pari a oltre 847 milioni di euro. Lo riporta orizzontescuola.it

Rinnovo Contratto Scuola: gli Aumenti nel Cedolino restano un’Illusione. Ecco Cosa Filtra - Il 16 luglio riprende il confronto tra ARAN e sindacati per il rinnovo del Contratto Scuola 2022- Da msn.com