Fondi alle idee a tutela del clima

La Fondazione Ticino Olona scende in campo con un bando speciale, dedicato questa volta a finanziare interventi che si propongono di affrontare un argomento all’ordine del giorno ormai da tempo, vale a dire le cause sistemiche del cambiamento climatico: è questo il senso dell’iniziativa ufficializzata dopo l’approvazione da parte del cda della Fondazione lo scorso 21 luglio. "Dopo aver dedicato, negli ultimi anni, un bando specifico all’ambiente e alle sue problematiche generali – spiega il presidente, Salvatore Forte (nella foto) –, sei Fondazioni di Comunità , quelle di Mantova, Novara, Bergamo, Milano, Valtellina e la nostra, hanno deciso di unire le forze per fare un ulteriore e, si spera, migliore passo avanti in questo settore delicato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fondi alle idee a tutela del clima

In questa notizia si parla di: fondi - idee - tutela - clima

Fondi alle idee a tutela del clima; Crollo dei fondi per clima e scienza: la proposta di Trump fa tremare gli USA; Programma LIFE: investimenti dell'UE per oltre 116 milioni di € in progetti strategici su natura, ambiente e clima.

Fondi alle idee a tutela del clima - La Fondazione Ticino Olona scende in campo con un bando speciale, dedicato questa volta a finanziare interventi che si ... Da ilgiorno.it

L'UE taglia i fondi della PAC per clima e ambiente. Greenpeace: a rischio l’agricoltura e la lotta alla crisi climatica - Greenpeace Italia esprime profonda preoccupazione per la proposta di riforma della Politica Agricola Comune (PAC) che non prevede alcun finanziamento vincolante destinato alle misure ambientali e clim ... Si legge su alternativasostenibile.it