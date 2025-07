Fognini fa marcia indietro | ha deciso di tornare in campo | Si sta già preparando per il prossimo torneo

Fognini pronto a riscendere in campo. Il tennista avrebbe fatto marcia indietro e dunque deciso di non appendere la racchetta al chiodo. Il 9 luglio scorso Fabio Fognini ha detto addio al tennis. Ma adesso sarebbe pronto a ritornare in campo. Fognini ha detto addio al tennis professionistico a 38 anni, chiudendo una carriera lunga e intensa. Per anni è stato il miglior tennista italiano in circolazione e uno dei più forti di sempre, amato per il suo talento puro. Ha raggiunto il nono posto nel ranking mondiale e vinto nove tornei ATP, restando per ben 292 settimane il numero uno d'Italia.

Epico. Eroico. Monumentale. Decidete voi. Mi inchino davanti alla grandezza di quello che ha fatto oggi Fabio Fognini. Che non ha vinto, ma è riuscito nell’impresa di portare al quinto set il due volte campione in carica Carlos Alcaraz sul Centrale di Wimbledo Vai su Facebook

Flavia Pennetta parla di diversi argomenti e parla di Fabio Fognini, Sara Errani e Maria Sharapova: “ti trovano dopata e torni con l’invito? A me, da giocatrice, girano le palle”.

