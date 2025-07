Fmi alza stime Pil mondo Italia +0,5%

15.47 Il Fondo monetario internazionale rivede al rialzo le stime per l'Italia: il Pil 2025 sale a +0,5%, ovvero 0,1 punti percentuali in piĂą rispetto alle previsioni di aprile. Invariata a +0,8% la crescita 2026. Alzate le stime sul Pil mondiale, quest'anno al 3% (+0,2 punti) grazie a scambi commerciali intensificati per anticipare i dazi che verranno "La resilienza dell'economia globale è positiva, ma anche fragile", afferma il capo economista Fmi. Dai dazi uno shock "meno grave di quanto temuto, ma comunque significativo", avverte. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

