Flash Mob davanti alla sede dell' Ulss 6 | non ad un contratto al ribasso

C'erano decine e decine di lavoratrici e lavoratorici della sanitĂ veneta, aderenti a Fp Cgil e Uil Fpl, oggi in un flash mob organizzato davanti alla sede dell'Ulss 6 Euganea in via Scrovegni per protestare contro la preintesa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) della SanitĂ . 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Flash mob davanti alla Regione, bandiere palestinesi rovesciate: mozione pro Palestina in Consiglio - Bandiere palestinesi rovesciate nel flash mob tenutosi questa mattina davanti all’ingresso della sede del Consiglio regionale della Puglia, per condannare in maniera ferma lo sterminio della popolazione palestinese, ma anche per testimoniare che, in questo particolare momento storico, sono.

Flash mob per Martina Carbonaro davanti alla sua scuola: “Siamo stanche di avere paura” - Cartelli e slogan davanti alla scuola di Martina Carbonaro, per il flash mob convocato dai compagni e dalle compagne di scuola: è un femminicidio, non chiamatelo infanticidio.

Tutti a terra davanti all’ingresso della Camera, il flash mob contro il riarmo. “Miliardi rubati alle nostre tasche” - Manifestazione davanti al pantheon e poi corteo per raggiungere la Camera dei Deputati dove manifestanti contro il piano di riarmo dei Paesi europei e Nato.

