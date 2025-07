Firmato l’atto costitutivo del Consorzio industriale per l’area ex Gkn

CAMPI BISENZIO – Giornata storica quella di ieri (28 luglio) per Campi Bisenzio e per il futuro dell’area ex Gkn. Il sindaco Andrea Tagliaferri, insieme alla Regione Toscana, alla CittĂ Metropolitana di Firenze e ai Comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino, ha firmato l’atto costitutivo del Consorzio industriale della Piana Fiorentina, organismo nato con l’obiettivo di promuovere rigenerazione produttiva, transizione ecologica e nuove opportunitĂ occupazionali. Il Comune di Campi Bisenzio parteciperĂ con una quota dell’8 per cento. “Non è un atto formale ma una scelta politica concreta per dare risposte alle vertenze industriali di oggi e affrontare quelle di domani – ha dichiarato Tagliaferri, sottolineando la portata strategica del progetto – La nascita del Consorzio è una risposta forte a chi pensa che i territori possano essere abbandonati, a chi immagina un futuro senza industria, senza occupazione, senza dignitĂ . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

