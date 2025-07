Film indiano sorprende al botteghino con record straordinari

successo di “saiyaara” al box office: una sorpresa inattesa nel panorama cinematografico indiano. Il film “Saiyaara” si sta imponendo come uno dei maggiori successi commerciali dell’anno, stabilendo numerosi record e sorprendendo gli addetti ai lavori. Diretto da Mohit Suri, noto per opere come Malang ed Ek Villain Returns, questa produzione indiana ha conquistato il pubblico nonostante un budget limitato, una promozione contenuta e la presenza di attori emergenti. La pellicola racconta la storia di due giovani con background molto diversi: Krish, un musicista in crisi, e Vaani, una cantautrice timida, le cui vite si intrecciano in un rapporto complesso e appassionato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film indiano sorprende al botteghino con record straordinari

