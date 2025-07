Film in uscita al cinema ad agosto 2025

Il panorama cinematografico dell’estate 2025 si arricchisce di numerosi titoli destinati a lasciare il segno nelle sale. La programmazione di agosto propone il ritorno di personaggi amati, nuove produzioni nel genere horror e commedie dal forte impatto comico, oltre a reboot e sequel attesi dai fan di tutto il mondo. La stagione estiva, iniziata con successi come Ballerina, Elio, 28 Years Later e F1, prosegue con un’offerta variegata che spazia tra animazione, azione e comicitĂ . film in uscita ad agosto 2025: le anteprime principali. the bad guys 2: la continuazione della saga animata. The Bad Guys 2 è il sequel del film d’animazione del 2022 diretto da Pierre Perifel, basato sulla serie di libri per bambini scritta da Aaron Blabey. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Film in uscita al cinema ad agosto 2025

“Matera Film Festival”: aperte le iscrizioni fino al 31 agosto – sesta edizione dall’8 al 16 novembre 2025 - Matera Film Festival 6: al via la sesta edizione, dall’8 al 16 novembre 2025 nella Città dei Sassi. Aperte le iscrizioni al concorso internazionale fino al 31 agosto  Tra le novità “MFF Focus Mediterraneo” dedicato alla  cinematografia dei Paesi mediterranei Torna l’appuntamento con il Matera Film Festival, mostra e concorso internazionale dedicato al cinema, alle serie tv, al comics & game e ai nuovi linguaggi audiovisivi.

Ogni Maledetto Fantacalcio, il film con Giacomo Ferrara in arrivo ad agosto su Netflix - Arriva su Netflix “Ogni maledetto fantacalcio”, il nuovo film con Giacomo Ferrara e la partecipazione di Diletta Leotta.

Il Magna Graecia Film Festival torna a Soverato – la 22a edizione dal 26 luglio al 2 agosto 2025 - Il Magna Graecia Film Festival a Soverato  La 22a edizione dal 26 luglio al 2 agosto si prepara ad accendere l’estate calabrese L’attrice Denise Capezza sarà l’Ambassador 2025 Il Magna Graecia Film Festival  torna nel luogo del cuore, dove per la prima volta ha preso forma il sogno di dare vita ad un grande evento dedicato al cinema e, in particolare, alle opere prime e agli autori emergenti.

