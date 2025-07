Fiera di Madonna della Neve | i divieti di sosta e circolazione

A Frosinone si terrà il 5 agosto la consueta fiera di Madonna della Neve. Per questo motivo ci saranno alcuni divieti di sosta e circolazione nella parte bassa del capoluogo ciociaro.Martedì 5 agosto è infatti istituito: • Il divieto di sosta a tutti i veicoli in Via Tiburtina, Via Madonna della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

