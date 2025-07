Fibra ottica in paese Servirà 870 immobili

La fibra ottica arriva a Podenzana, dotando così il piccolo centro lunigianase di un nuovo servizio molto atteso e moderno. Si tratta di un importante risultato che è stato possibile raggiungere grazie ai lavori completati dal Piano BUL – acronimo di Banda Ultra Larga – i quali sono stati realizzati dall’azienda Open Fiber. Il progetto, finanziato dal piano nazionale, ha permesso di connettere 870 unità immobiliari del Comune, andando in questo modo a coprire circa 27,3 chilometri di infrastrutture nuove. L’investimento totale è stato di circa 769.487 euro, e adesso la fibra arriva fino alle case (FTTH – Fiber To The Home), offrendo così velocità di connessione fino a 10 Gigabit al secondo, insomma si è trattato di un vero e proprio salto avanti per la qualità della connessione internet. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fibra ottica in paese. Servirà 870 immobili

