Festival sul Giornalismo d’Inchiesta delle Marche 2025 | programma e ospiti

Ancona, 29 luglio 2025 – Torna per la sua quattordicesima edizione uno degli appuntamenti culturali piĂą attesi: il Festival del Giornalismo d’Inchiesta delle Marche dal 2 al 19 settembre 2025 a Osimo, Filottrano, San Marcello e Ancona, portando al centro del dibattito pubblico il valore dell’informazione e il coraggio dell’inchiesta giornalistica. Nato dall’intuito di Gianni Rossetti, fondatore della scuola di Giornalismo di Urbino, per due decenni presidente dell’ordine dei Giornalisti delle Marche e alla cui memoria ora il Festival è intitolato, si regge esclusivamente sull'entusiasmo, l’impegno, la passione e la dedizione dei volontari del Circolo Culturale Ju-Ter Club Osimo presieduto da Silvia Simoncini con la direzione artistica di Giacomo Galeazzi, Vaticanista de “La Stampa”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festival sul Giornalismo d’Inchiesta delle Marche 2025: programma e ospiti

In questa notizia si parla di: giornalismo - inchiesta - festival - marche

“Il ruolo della società civile e del giornalismo d’inchiesta nel monitoraggio dei fondi europei”: l'incontro ai Cantieri - Nell’ambito di AwareEe (Achieve Wide Awareness of EU REsults) -progetto europeo che intende informare la cittadinanza e la società civile sugli obiettivi, il funzionamento e i risultati della Politica di Coesione e del Pnrr, dando rilievo all’impatto di questi enormi investimenti sulla vita.

Tools a Sarnico: ospiti e pubblico conquistati dal festival del giornalismo d’inchiesta e dell’informazione - Sarnico. Andare oltre la notizia, verificare le fonti, valutarne l’autorevolezza e approfondire. Sono questi gli strumenti (i tools appunto) per orientarsi nel mondo dell’informazione e per essere lettori consapevoli.

“Non è accettabile svuotare le redazioni dei più importanti programmi della Rai”: precari in piazza per tutelare il giornalismo d’inchiesta - “ Non è accettabile svuotare le redazioni dei più importanti programmi della Rai come non è accettabile che, dopo anni di precariato, l’unico modo per essere stabilizzati sia trasferirsi in sedi lontane”, recita il comunicato dei precari della tv pubblica con riferimento al bando di centocinquanta posti.

Festival Giornalismo Inchiesta delle Marche - Gianni Rossetti Vai su Facebook

Dal 2 settembre torna il Festival del Giornalismo d’Inchiesta delle Marche; Cinque città , cinque firme del giornalismo: il Festival d’Inchiesta torna nelle Marche; Il Festival sul Giornalismo d’Inchiesta delle Marche 'Gianni Rossetti' celebra la sua tredicesima edizione dal 4 settembre all’11 ottobre 2024.

Festival sul Giornalismo d’Inchiesta delle Marche 2025: programma e ospiti - L’evento si terrà a Osimo, Filottrano, San Marcello e Ancona per portare al centro del dibattito pubblico il valore dell’informazione e il coraggio dell’inchiesta giornalistica ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Cinque città, cinque firme del giornalismo: il Festival d’Inchiesta torna nelle Marche - Ospiti d’eccezione e premi speciali per la XIV edizione del Festival dedicato a Gianni Rossetti. Lo riporta centropagina.it