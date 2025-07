" Vittoria ". La scritta a caratteri cubitali compare in tarda serata sul profilo Facebook del sindaco, Filippo Sacchetti. Il governo ha confermato il finanziamento al Festival di Santarcangelo, e sembra che arriveranno altri soldi. Lo annuncia con un post il sindaco Sacchetti: "Dopo una lunga battaglia che ha coinvolto il Comune, la Regione e arrivando fino in Parlamento, il Governo ha fatto un passo indietro e riconfermato il pieno finanziamento al Festival. Il tutto nonostante il dimezzamento del punteggio assegnato per la qualità artistica. Il meccanismo ci sembra assurdo e contraddittorio a dir poco con tante realtà che ancora risultano colpite dai tagli, ma siamo felici che la nostra battaglia sia stata vinta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Festival, confermato il finanziamento"