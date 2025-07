festa per i 30 anni di storie a tavola si riparte con tovaglia a quadri

di Marianna Grazi " Tovaglia a Quadri è benessere, è orgoglio. E siamo qui ad augurargli buon compleanno per i suoi trent’anni". Così il presidente della Provincia di Arezzo e sindaco Alessandro Polcri ha presentato ieri la trentesima edizione della storica cena-spettacolo "una cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate". Manifestazione culturale e fenomeno sociale, lo scorso anno ha ricevuto il Premio dell’Associazione Nazionale Critici Italiani, a conferma di come il teatro possa essere spazio e tempo per mantenere viva l’identitĂ della comunitĂ . "Un premio a cui come Comune abbiamo dato un grande risalto perchĂ© simbolo del grande lavoro fatto in tutti questi anni" aggiunge il sindaco che poi fa un appunto: "Sarebbe stato bello che anche la Regione Toscana riconoscesse questo merito, ma così non stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

