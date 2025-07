Cesenatico, 29 luglio 2025 – In riviera è iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2025 della Festa di Garibaldi. Cesenatico si prepara a vivere, come tradizione, un fine settimana ricco e scoppiettante in tutti i sensi, per uno dei momenti clou dell’estate, che unisce uno degli appuntamenti con la storia piĂą importante del borgo di pescatori, con il divertimento. Sabato sera, alle 20.30, si terrĂ il Palio della Cuccagna, che vede sfidarsi le squadre in rappresentanza di dieci rioni, che sono Villalta, Borella, Cannucceto, Madonnina, Ponente, Valona, E’ Mont - Levante, Boschetto-Villamarina, Sala e Bagnarola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa di Garibaldi 2025 a Cesenatico: date e programma