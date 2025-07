Festa del vino e della schiacciata alla Consuma

Alla Consuma, frazione del Comune di Pelago, nella giornata di domenica 3 agosto si terrà la 22° edizione della Festa del Vino e della Schiacciata. Il programma della festa prevede nel centro storico del paese un percorso enogastronomico con prodotti locali e vini tipici, che sarà attivo dalle 17. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

