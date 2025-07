Festa del perdono di Assisi Domenica ci sarà la processione

Nella cittadina è molto sentita la ricorrenza dell’1 e 2 agosto con la solenne celebrazione per il Perdono di Assisi, festa francescana che a Barga, grazie alla presenza pluricentenaria del convento di San Francesco, si celebra con grande partecipazione e devozione. Nella chiesa di San Francesco si svolgeranno diverse funzioni religiose che cominceranno già dal pomeriggio del 1° agosto: alle 16 i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni; alle 17 il rosario ed alle 17.30 la messa. La giornata più intensa sarà quella del 2 agosto con la prima messa alle 7.30, poi alle 9 e una solenne eucarestia alle 11. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa del perdono di Assisi. Domenica ci sarà la processione

In questa notizia si parla di: festa - perdono - assisi - sarà

Quando Prevost non era ancora Papa e veniva a Tolentino per la Festa del Perdono. Così spiegava il senso del Sinodo - Robert Francis Prevost, il primo Papa americano della storia, è stato più volte a Tolentino in occasione della festa di San Nicola e della Festa del Perdono.

Assisi, torna la Festa del Perdono: tutte le celebrazioni alla Porziuncola - Assisi (Perugia), 10 luglio 2025 – Dal 29 luglio al 4 agosto Assisi si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini per la Solennità del Perdono, uno degli appuntamenti più intensi da vivere alla Porziuncola, nella basilica di Santa Maria degli Angeli, luogo dove San Francesco ricevette il dono dell’Indulgenza plenaria “per anime e non per anni”.

Festa del perdono a San Giustino Valdarno: il programma - Dal 17 al 21 luglio si svolgerà la tradizionale Festa del Perdono a San Giustino Valdarno. "L’evento, molto atteso dalla comunità, offrirà una serie di attività e spettacoli - spiegano gli organizzatori - Il momento clou della festa sarà la presenza dell’ospite Paolo Migone, noto comico di Zelig.

Chiesa di San Francesco Stasera 28 luglio rosario e vespri ore 18 Venerdì 1 agosto festa di San Leone, compatrono della diocesi La Messa sarà a San Leo alle 18, in cattedrale, presieduta da Mons Beneventi, vescovo di San Marino Montefeltro Da mez Vai su Facebook

Festa del perdono di Assisi. Domenica ci sarà la processione; Festa del Perdono di Assisi, celebrazioni a Carpi; Festa del Perdono di Assisi a Bra: il programma delle celebrazioni ai Fratini e alle Clarisse.