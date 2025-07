Ferrari e Canovi voleranno agli Europei.

Due ragazze su cui scommettere: Sofia Ferrari e Viola Canovi sono state convocate in nazionale dal vice direttore tecnico delle giovanili Tonino Andreozzi per i campionati europei under 20 d’atletica leggera di Tampere, in Finlandia, dal 7 al 10 agosto. La prima, classe 2007 e tesserata per la Corradini Rubiera, ha passato un periodo tribolato, ma quest’anno sui 3000 metri è la terza in Italia con 9’34’’56. Anche sui 5.000 si è migliorata tanto e sta velocemente recuperando il tempo perso l’inverno scorso. Sofia, che è figlia. e nipote d’arte con il nonno Riccardo Aicardi campione di giavellotto e la mamma Ilaria, già ottima maratoneta, è allenata da Emilio Benati ed è esordiente in azzurro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

