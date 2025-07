Fermato senza documenti e portato in questura era ricercato e viene condotto in carcere

Un 41enne tunisino è stato arrestato nella serata di lunedì dalla polizia di Stato di Verona, in quanto nei suoi confronti pendeva un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona lo scorso 14 luglio.L’uomo è stato rintracciato intorno alle 23, nel corso di un normale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

