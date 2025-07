Fermata ai controlli | due animali nascosti nel reggiseno uno morto Shock in aeroporto

Aveva viaggiato a lungo, forse per ore, in un piccolo, buio spazio. L'aria era diventata sempre più rarefatta, il battito le ha risonato nelle orecchie come un tamburo lontano. Si è stretta forte, cercando un barlume di speranza in quell'oscurità soffocante. L'odore di plastica e garza le ha pizzicato il naso, una morsa gelida le ha stretto la sua piccola casa improvvisata. Poi, improvvisamente, un bagliore accecante, il suono di voci concitate, mani estranee che l'hanno tirata fuori. Un altro piccolo essere, meno fortunato di lei, aveva già compiuto il suo ultimo viaggio. Un silenzio innaturale ha avvolto la piccola forma inerte, un'assenza pesante come un macigno.

