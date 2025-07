Ferma la Funicolare di Chiaia per un problema tecnico

Funicolare di Chiaia ferma. Lo annuncia stamattina in un messaggio social Anm. “Dalle ore 7.30 - spiega la municipalizzata del trasporto - la Funicolare di Chiaia è temporaneamente chiusa per un problema tecnico. Ci scusiamo per i disagi”.Non è al momento noto quanto il vettore riprenderĂ il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Sciopero dei mezzi Napoli, i dati sull’adesione: ferma la funicolare di Chiaia, bus a rilento - I primi dati sull'adesione allo sciopero dei trasporti pubblici a Napoli. Soppresse diverse corse della Circum, adesione del 50% dei bus.

Trasporti Napoli, chiusura anticipata per la Funicolare di Chiaia: gli orari delle ultime corse - Anm informa che, per verifiche in linea, giovedì 10 luglio la funicolare di Chiaia chiude in anticipo al pubblico.

Ferma la Funicolare di Chiaia per un problema tecnico; Napoli, funicolare di Chiaia: chiusa oggi 3 marzo per problemi tecnici; Napoli, funicolare di Chiaia: anche stamattina ferma per un’ora.

Funicolare di Chiaia, saltano senza preavviso i prolungamenti del venerdì: impianto chiuso alle 22 - Cancellate in serata anche le fermate intermedie, effettuate solo corse dirette. Da napoli.repubblica.it

Metrò e funicolari, servizio ridotto l’estate nera dei trasporti a Napoli - Alla Linea 1 con tratta dimezzata fino a settembre si aggiunge la protesta degli addetti agli impianti a fune: nuovi stop ai prolungamenti a ... Si legge su napoli.repubblica.it